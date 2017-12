Seit vier Monaten hat Giuseppe Gilles Fabiano den Schweizer Pass. Nun sitzt er im Büro von Oberst Hans Schori und erhält Kompliment um Kompliment. «Chapeau! Kaum sind Sie Schweizer, schon erfüllen Sie eine Bürgerpflicht. Sie haben meinen vollen Respekt», sagt Schori und strahlt. Von der Wand blickt ihm General Guisan über die Schulter, vor Guisan die Schweizer Flagge. Es ist wie im perfekten Werbefilm fürs Militär.



Oberst Schori schiebt seine Brille ein Stück weit nach vorne und schaut Fabiano über den Rand direkt in die Augen. So wie immer, wenn es wirklich wichtig wird. «Also, zu Ihrer RS. Sie können im Prinzip wünschen. Es ist wie beim Hotelbuchen: Ich muss einfach ein freies Bett ­haben.»



Das Ritual



Am Tag zuvor, Rekrutierungszentrum Sumiswald. Ein dünner Schneeteppich liegt über der Emmentaler Hügellandschaft. Junge Männer aus dem ganzen Kanton Bern stehen mit Rucksäcken, Handtaschen und Rollkoffern im Entree. Angespannte Mienen, bleiche Gesichter. Am Check-in tauschen sie ihr jungfräuliches Dienstbüchlein gegen ein Trägershirt mit einer dreistelligen Nummer darauf. Diese Nummer wird in den nächsten zwei Tagen ihr Name sein.



Die Rekrutierung ist ein jahrhundertealtes Ritual. Vater Staat ruft seine jungen Männer zu sich und mustert sie zwei Tage lang von Kopf bis Fuss. Es ist eine Talentshow. Jeder Mann mit einem Schweizer Pass muss sich dem Testverfahen stellen. In Sumiswald finden diese Castings Woche für Woche statt. An diesem Dezembertag sind es 109 Männer, die einrücken müssen, die meisten sind erst 19 oder 20 Jahre alt.



Der Oberst



Oberst Hans Schori schreitet zackig durchs Entree, so, als ob sich alle in Zeitlupe bewegen ausser ihm. Lachfalten, ein fester Händedruck. Seit November hat Schori das Sagen in Sumiswald. Im Zentrum hatten einige schon Befürchtungen, dass mit ihm ein richtiger «Militärgrind» das Kommando übernimmt. Schori ist ausgebildeter Grenadier und leitete zuvor drei Jahre lang die Spezialkräfte auf dem Monte Ceneri. Grenadierbataillone, Fallschirmaufklärer, Spezialdetachement AAD 10 – die wirklich sexy Funktionen, wie er selbst sagt.



Die Befürchtungen, dass Schori das Rekrutierungszentrum in ein Bootcamp umwandeln könnte, waren aber umsonst. Sein Enthusiasmus für die Armee ist breit gefächert, er kann jeder Funktion etwas abgewinnen. Und genau diese Einstellung braucht es für seinen neuen Job.



Die Konkurrenz



Früher hatte die Rekrutierung in der Bevölkerung den Ruf einer Initiation – der Staat macht die Jungen zu richtigen Männern. Diese waren entsprechend verunsichert, als ihnen Vater Staat in Form von brüllenden Offizieren zum ersten Mal gegenüberstand. Heute hat sich das Blatt gewendet. Der Respekt vor der Armee hat in den vergangenen Jahren gelitten. Vater Staat hat ein Autoritätsproblem.



Seit die Gewissensprüfung für den Zivildienst abgeschafft wurde, steigen dort Jahr für Jahr die Gesuche. Der neue Armeechef Philippe Rebord schlug bereits Alarm: Wenn das so weitergehe, könne er sein Heer nicht mehr alimentieren. Zwar will derzeit nur einer von vier Stellungspflichtigen lieber in den Zivil- als in den Militärdienst. Aber diese Zahl steigt, vor allem bei den Gutausgebildeten.

Die Armee befindet sich plötzlich in einer völlig neuen Si­tuation: Sie hat Konkurrenz.



Die Gratwanderung



Begrüssung. Schori schwingt sich schwungvoll auf die Bühne. Wer einen rauen Kasernenton erwartete, sieht sich getäuscht. In den nächsten zwei Tagen werde jeder ein «perfektes medizinisches und psychologisches Screening» erhalten. «Eine Dienstleistung der Armee», wie Schori sagt. Bevor die jungen Männer aber überhaupt eine Testfrage beantworten oder einen Medizinball ­werfen können, werden sie mit Informationen geflutet. Infos von der Chefpsychologin («Wer mal einen Joint geraucht hat, ist deswegen noch nicht dienstuntauglich»), vom Chefarzt («Ob jemand tauglich oder untauglich ist, hat nichts mit der Qualität Mensch zu tun») und aus dem Promofilm für den Zivilschutz («Eine Gemeinde ohne Zivilschutz ist wie ein Familie ohne Kinder»).



Die Werbekampagne für Militär ist dann eine Gratwanderung: Während sich die eine Hälfte der Jungen erfahrungsgemäss für Gewehre, Panzer und Kampfjets begeistern kann, hat die andere Hälfte eine ablehnende Haltung. Begeisterungssalven für die Artillerie («Die Königin der Unterstützungswaffen») gehören deshalb genauso zum Programm wie ein Werbespot für den Spitalsoldaten («Das kann man auch machen, wenn man kein Blut sehen kann»). Für jeden Geschmack soll etwas dabei sein.



Der Stellungspflichtige



Giuseppe Gilles Fabiano sitzt in der ersten Reihe. Zwei besenstielbreite Tattoostreifen schmücken seinen linken Oberarm. Fabianos Eltern kommen aus Italien und Kanada. Den zweiten Vornamen verdankt er der Formel-1-Legende Gilles Villeneuve. Für Fabiano ist klar, dass er Militärdienst leisten will. «Es ist wichtig, dass man sich verteidigen kann, wenn etwas passiert», sagt er überzeugt. Offiziell ist die Schweiz erst seit August «sein Land». Da wurde Fabiano im Alter von 24 Jahren eingebürgert. Hätte er mit seiner Einbürgerung noch vier Jahre zugewartet, wäre er vom Militärdienst befreit. Aber das kam nicht infrage. «Ich bin hier aufgewachsen, das ist mein Heimatland.»







Am Ende des Infoblocks muss jeder drei Wunschfunktionen auf einem rosa Formular festhalten. Wichtig, dass man dabei auch ­seine beruflichen Qualifikationen berücksichtigt. Giuseppe ­Gilles Fabiano ist Fahrleitungsmonteur bei den SBB. Er schreibt: Panzermechaniker, Hundeführer und Fliegersoldat.



Der Eierkontrollgriff



Dann geht die Talentshow los. In sechs Gruppen aufgeteilt, bewegen sich die Männer durch den Parcours. Bei der medizinischen Untersuchung sehen viele zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Arzt. Alles wird gemessen und geprüft: Körpergrösse, Gewicht, Bewegungsapparat, Blutdruck, Seh- und Hörvermögen. Und die beiden EKG, das richtige Elektrokardiogramm und das, welches bei den Stellungspflichtigen unter falschem Namen zirkuliert: der «Eierkontrollgriff» – die Hodenkrebsuntersuchung.