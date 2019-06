«Wir sind mehr als Krieg»

Die Erinnerungen an Frieden zurückbringen



Zurück in Mitrovica. Auf dem Kreisel vor der Brücke über den Ibar schlafen Hunde. Es ist ruhig. Genti geht wieder in den Norden. Er steuert auf das European Union Information and Cultural Centre zu. Dort rückt seine Kollegin Mimoza Istrefi (25) nervös Stühle zurecht. An diesem Abend findet ein Anlass einer lokalen Friedensorganisation statt, für die Genti und Mimoza arbeiten. Sie organisieren einen Geschichtenabend. Leute aus Mitrovica erzählen, wie es damals war, in Jugoslawien, als die Stadt noch nicht geteilt war, als man an Jazz, Rockmusik, Miniröcke, Fussball und Kultur dachte, wenn man Mitrovica hörte, und nicht an die Brücke.