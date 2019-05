Blumen für Bern

Jetzt, in der Gegenwart, gilt es derweil, die Ware für die bevorstehende Wochentour einzukaufen. Noch immer ist es Dienstagmorgen, die Versteigerung an der Blumenbörse von Rijnsburg in vollem Gange. Die Verboon-Brüder und der von seiner Sichtung in Aalsmeer zurückgekehrte Sven Schelvis sitzen nun in einem Raum, der aussieht wie ein Vorlesungssaal. Jeder an seinem Pültchen, wie hunderte andere Blumenhändler auch. Alle in Lauerstellung. Alle bereit, jeden Moment auf den Knopf vor ihnen zu drücken.