Schuften, stempeln, sterben

García arbeitet, wo immer sein Vermittler ihm etwas beschafft: in Bern, Ostermundigen, Zürich, La Chaux-de-Fonds. Im Sommer fährt er manchmal zwei Stunden, nur um auf die Baustelle zu kommen. Und am Abend zwei Stunden zurück, ins Dorf, das ein paar Autominuten von Interlaken entfernt liegt. Er erzählt von einer Einzimmerwohnung, einem Fernseher, dem Nötigsten und 600 Franken Miete.



Es gehe ihm in der Schweiz besser als in Spanien, sagt García. Zumindest finanziell. Im Schnitt verdient er 4000 Franken im Monat, netto.



García ist der klassische Gastarbeiter, den dieses Land noch immer braucht – auf dem Bau herrscht ein Fachkräftemangel. Er hat noch nie länger als ein Jahr für denselben Betrieb gearbeitet. Das wirkt sich auch auf seinen Aufenthaltsstatus aus: García hat es bis heute nicht über den Status des Kurzaufenthalters geschafft. Seinen lilafarbenen L-Ausweis muss er in regelmässigen Abständen erneuern lassen, und das seit sieben Jahren. So lange lebt, arbeitet und stempelt er mittlerweile hier.



Aufgewachsen ist der Mann in einem Städtchen in Andalusien. In einem Land, in dem jeder dritte Jugendliche arbeitslos ist. In einer Heimat, über die er sagt: «Keine Arbeit, keine Perspektive, es ist lächerlich!» Manche seiner Freunde arbeiten deshalb in Abu Dhabi, Guinea, Mexiko und Deutschland. Ihn zog es vor sieben Jahren in die Schweiz. Weil die Schwester in Zürich Büros putzt und der Schwager dort Strassen betoniert. Weil der Bruder, der Wohnblöcke baut, im Berner Oberland wohnt.



García entschied sich für das Dorf bei Interlaken. Obschon es nicht gerade günstig liegt für ihn, der ab und an auch auf Baustellen im Jura Wände verputzt. Er würde gerne umziehen. «Aber es ist schwierig, eine Wohnung zu kriegen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung.» Der unsichere Aufenthaltsstatus und die unstete Arbeitssituation sind rote Tücher für viele Vermieter.