Edoardo und die Schuhe

×

Edoardo Abbaiasini kam mit 17 in Bern an. Zuerst arbeitete er als Knecht in Worb, dann im Restaurant Löwen, wo er seine spätere Frau kennenlernte, mit der er drei Kinder zeugte. Die beiden haben sich scheiden lassen und heute lebt sie mit einer Tochter in Italien, wo auch seine Grosskinder sind. Edoadro lebt in der Berner Lorraine.