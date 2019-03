Im Talgut angekommen, ist den beiden nicht viel von ihrem Streit anzumerken. «Für mich ist der Umzug halt immer noch ein Müssen. Da kann es schon mal Chritz geben. Aber das geht vorbei», sagt Hansruedi lediglich. Und Madlen? Ihr steht die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. An eine Pause aber denkt sie nicht. Sie sehnt es geradezu herbei, dass die neue Wohnung fertig eingerichtet ist. «Dann können wir endlich ein wenig runterfahren.»



Kaum kommen die beiden im neuen Daheim an, bringen die Zügelmänner auch schon die Möbel. Beatrice Blöchlinger und Ruth Karau übernehmen nun einen grossen Teil der Arbeit. Sie ziehen das neue Bett an, platzieren Sofas und Tisch, montieren Vorhänge. Beide sind froh, dass der Umzug nun endlich über die Bühne geht. «Es gab grosse Spannungen in der ganzen Familie», sagt Karau. Denn auch für sie sei es emotional belastend, zu sehen, wie wenig Freude Hansruedi am neuen Zuhause habe.



Man müsse aber auch die Relationen wahren, findet hingegen Blöchlinger. «Unsere Eltern sind enorm privilegiert. Sie haben eine wunderschöne Wohnung und werden bestens umsorgt.» Vielleicht habe der Vater heute noch keine Freude. Er werde sich aber daran gewöhnen. Möglicherweise sogar schneller als die Mutter, glaubt Karau. «Hansruedi ist kommunikativ, geht auf die Leute zu. Das macht unsere Mutter weniger.»



Der 88-Jährige sitzt derweil auf dem Sofa, schaut umher im kleinen, aber hellen Wohnzimmer. Er wirkt ein wenig verloren. Dann aber kann er der neuen Wohnung trotzdem schon etwas Gutes abgewinnen. «Jetzt, wenn die Möbel hier sind, gefällt es mir ein wenig besser», gibt er zu. Und dann ist da auch noch etwas, worauf er sich sogar freut – jedenfalls ein wenig: die wöchentliche Jassrunde. «Ich habe versprochen, dass ich teilnehme. Aber zu häufig will ich nicht gehen. So einmal pro Woche wäre mir egal.»



In einer losen Serie begleitet diese Zeitung Madlen und Hansruedi Känzig bei ihrem letzten Umzug – von ihrer Eigentumswohnung auf der Rüti in Ostermundigen in die Seniorenresidenz Talgut in Ittigen.